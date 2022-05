La costante del campionato di serie D è stato il grande equilibrio. Tanta l’indecisione nell’arco della regular season che, alla fine, ha decretato due squadre un gradino sopra le altre: San Salvatore Selargius e Pallacanestro Sennori. Entrambe hanno chiuso a quota 30, ma con la differenza canestri in favore dei selargini. In ogni caso sono loro agli estremi della griglia che vale il salto in serie C, le favorite designate della vigilia. Nel weekend il via ai quarti di finale.

San Salvatore. Per la testa di serie numero 1 al primo turno ci sarà lo scontro con la Nautilus Coral Alghero, compagine giovane che ha ottenuto la post season ai danni di Oristano Basket. “Siamo contenti – commenta il coach selargino, Roberto Frau – di essere arrivati primi, soprattutto per il fattore campo, che sarà decisivo. Noi in casa siamo un’altra squadra. Adesso vince chi ne ha di più”. Dopo una prima fase molto equilibrata, nel quale i valori sono sembrati livellati, sarà importante giocare le gare positive in casa. “Sarà certamente importante il “fattore campo” – prosegue Frau –. E non credo peserà la pressione di essere considerati favoriti in base alla classifica della prima fase. Poteva esserlo nella fase regolare, ma in quella ad eliminazione diretta è diverso, in ogni partita si dà tutto”.

Sennori. Una lunga corsa chiusa al secondo posto per differenza canestri negli scontri diretti. Nel primo turno playoff arriverà il Genneruxi. “Arriviamo da un buon momento – commenta il coach, Gabriele Piras –. E siamo in crescita sia da un punto di vista delle prestazioni che mentale. In questa fase non dobbiamo sentirci appagati”. Un secondo posto arrivato solo per differenza canestri, al termine di un percorso che ha dimostrato la forza del quintetto sennorese. “Noi però non ci sentiamo favoriti – afferma Piras –. E questa penso sia anche la nostra forza giorno dopo giorno. Giochiamo e ci alleniamo sapendo di non poter sbagliare, consapevoli ma anche spensierati. Tra le squadre che mi preoccupano di più per i playoff ci sono Carbonia, San Salvatore e Genneruxi, che affronteremo sabato”.

Le altre. Gli altri incroci prevedono le sfide Astro-Elmas e Carbonia-San Sperate. Ai playout, invece, il derby dell’oristanese, tra Oristano Basket e Azzurra Oristano.

