All'inizio era una semplice squadra di quartiere, quello di San Nicola, un grande rione popolare all'ingresso di Ozieri, il principale centro del Logudoro. Sempre dietro l'Ozierese e la Frassati di Giampiero Sanguinetti, i cui derby in Promozione infiammavano gli spalti del Masala. Passo dopo passo il San Nicola Ozieri ha assunto sempre più importanza nel panorama calcistico cittadino. E non solo. Da 12 stagioni è in pianta stabile in Prima Categoria. Annate talvolta di sofferenza, ma sempre di passione.

Avvio inaspettato. Questa stagione il piccolo miracolo: dopo 8 partite la squadra, che gioca nel sintetico del quartiere, è al primo posto (17 punti) nel campionato di Prima categoria, girone D. Un primato meritato, frutto di bel gioco e organizzazione. Alla presidenza della formazione troviamo una delle "pasionarie" del calcio dilettantistico sardo: Rossana Boe, imprenditrice. Una vita per il pallone, tantissimi anni dirigente competente e al passo con i tempi. "Non siamo più da tempo la Cenerentola del calcio ozierese, ma molto di più - spiega la presidentessa -. Abbiamo costruito una buona squadra, con tanti elementi del posto ed un'età media molto bassa. Stiamo giocando molto bene e ci godiamo il primato, premio ai tanti sacrifici. Non miriamo alla vittoria del campionato, ma ora che siamo primi cercheremo di stare in vetta il più a lungo possibile".

Acqua sul fuoco. Guida della formazione giallorossa è il portotorrese Alfonso Sannio, 42 anni, ex trequartista dai piedi buoni (Santa Teresa, Castelsardo, Porto Torres, Mazara del Vallo tra le altre), alla seconda stagione da allenatore col San Nicola. Da buon lupo di mare cerca di placare la piacevole tempesta di elogi. "Arriviamo prima possibile a quota 40 punti, quella della sicura salvezza, poi riparleremo di primato - sentenzia il tecnico -. Per ora la squadra sta rispondendo molto bene alle sollecitazioni, ma sono vietati i cali di tensione, come si sa nel calcio molto pericolosi".

Un quartiere nel pallone. Ad Ozieri e nel quartiere sta crescendo notevolmente l'interesse per gli intrepidi giallorossi. Domenica saranno in tanti a seguire la squadra nella trasferta di Silanus, formazione seconda in classifica, a soli 2 punti dal San Nicola. "Sarà una bella battaglia sportiva - conclude Sannio -. Ce la giocheremo a viso aperto onorando il calcio e qualora dovessimo perdere il primato non ne faremo di certo un dramma".

