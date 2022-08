Giorni di allenamento, settimane, mesi e anni di fatiche e sacrifici. Sacrifici che valgono un nuovo titolo italiano, che sanciscono la rinascita di un purosangue del nuoto sardo che della determinazione ha fatto marchio di fabbrica. Samuele Congia, ieri, ha vinto i 50 stile libero Cadetti in vasca lunga ai Tricolori di categoria al Centro Federale Unipol Blustadium di Pietralata. Un vero trionfo per l’esperino, suggellato dal nuovo personale di 22’’64 nella sua distanza prediletta, lui che da autentico sprinter qual è sa interpretare in maniera impeccabile.

L’allievo di Alessandra Porcu, tecnico di solida esperienza con oltre trent’anni di attività alle spalle, parte in corsia 4 e si presenta con il miglior tempo di accredito. Ha uno sguardo concentrato e al contempo impenetrabile. L'avvio è buono, meno incisivo rispetto alle batterie, ma uscito dalle bandierine comincia la sua cavalcata trionfale. Una progressione lucida, dirompente e caparbia lo porta a rinvenire sugli avversari terminando in prima posizione, senza lasciare spazio a repliche. Alle sue spalle medaglia d’argento per Gabriele Loss (Canottieri Tevere Reno) con 22’’73 e terzo posto per Paolo Conte Bonin (Team Veneto) in 22’’75. Congia guarda sorridente il cronometro, sa di essere stato protagonista di una prova di alto contenuto tecnico, che si aggiunge a quella sui 50 farfalla dove ha fatto suo l’argento.

Una vittoria attesa, che profuma per l’italo brasiliano di rivalsa. Una rivalsa inseguita a suon di bracciate che corona un anno complesso ma ricco di soddisfazioni. Un anno dove non sono mancati i momenti difficili che, però, si sono rivelati arma vincente per dimostrare a tutto lo Stivale che il talentuoso velocista, al primo anno di categoria, è ancora il più forte di tutti tra i suoi coetanei nella velocità dello stile libero. Congia e Porcu: un connubio tra tecnico e atleta che va avanti da cinque anni, un lustro di gioie, di sfide, di rivincite. Un percorso affrontato assieme tra piscine, manifestazioni di rilievo e un confronto continuo che ha permesso loro di ritagliarsi uno spazio rilevante nel panorama nazionale. “Samuele non ha mai mollato durante quest’anno, ha sempre trovato la forza di reagire’’, le parole del tecnico Alessandra Porcu. “Era determinato come non mai in questi Tricolori e non ha mancato l’appuntamento con la vittoria. Siamo felici e pronti per continuare in questo cammino’’.

© Riproduzione riservata