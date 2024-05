Oristano è pronta a ospitare i campionati regionali di Salto ostacoli. Da giovedì 250 binomi saranno protagonisti alla Soe, inseguendo il titolo di Gianleonardo Murruzzu.

La Società Oristanese di Equitazione torna a organizzare la manifestazione targata Fise Sardegna, che si concluderà domenica: il campione in carica è il cavaliere oristanese, che in sella a Taissa Sarda ha vinto l'ottavo titolo impedendo il poker a Giovanni Carboni, a segno su Rubacuori Baio dal 2020 al 2022. Ma stavolta il duello Murruzzu-Carboni (che dovrebbe montare Its G) non sarà l’unica sfida destinata ad animare la corsa al titolo sardo: in gara ci sono, infatti, pure Luigi Angius (secondo l'anno scorso su Rarità), Antonio Meloni, Piero Pala e Andrea Rossi.

Il titolo verrà stabilito dopo la somma delle tre prove: venerdì la prima prova di velocità; sabato la prova a tempo; domenica la prova a due manches sempre sui percorsi disegnati dal direttore di campo Giovanni Bussu. Il montepremi totale è di 22.350 euro.

In palio, oltre al titolo di campione assoluto sardo (II livello), anche i titoli di campione di I livello (l'anno scorso ha vinto Gabriele Visca su Cortney), campione brevetti seniores e juniores, e i Trofei C130, C120, C115, Brevetti C100 (cavalli), Brevetti 90, Trofeo Ludico LB80 (cavalli), LBP80 (pony) e LBP70 (pony), per un totale di 62 gare.

