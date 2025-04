La stagione del salto ostacoli in Sardegna parte ufficialmente con la tre giorni di gare della 1ª tappa del Trofeo Asvi a Tanca Regia.

Nel fine settimana l’impianto di Abbasanta, che ospita anche la 2ª Tappa della Coppa Italia e la Tappa Masaf Giovani Cavalli, offrirà la scena a 23 gare. Si tratta del primo test di un trofeo organizzato dalla nuova agenzia Asvi (Agenzia per lo Sviluppo e Valorizzazione Ippica) con l'obiettivo di valorizzare i binomi isolani, con particolare riguardo per i cavalli sardi dai 4 anni in su.

Tra le gare della prima giornata, in programma venerdì, spiccano la C130 a fasi consecutive, sabato le gare di precisione per cavalli di 4 e 5 anni, quella a fasi consecutive per i 6 anni e la C135 a tempo e domenica il Gran Premio di 1° grado con la C125 mista, la C130 a tempo, la C135 mista e il Gran Premio C140 a due manches per cavalli di 8 anni e oltre. Direttore di campo Furio Alessandro Tocco, show director Gianleonardo Murruzzu, presidente di giuria Nicoletta Tocco.

Sabato e domenica si disputeranno anche alcune manifestazioni nazionali e internazionali di Endurance: la 2ª Tappa della Coppa Italia Fise Giovani Cavalli, la 2ª Tappa Masaf Giovani Cavalli, la 2ª Tappa Circuito Anica Giovani Cavalli e la 2ª Tappa della Coppa Sardegna.

Sabato alle 7 la partenza della CEI2*, alle 7.15 la CEIYJ 2*, alle 7.30 la CEI 1* e alle 7.45 la CeiYJ 1*. Alle 8 partirà la categoria CEN B e alle 8.15 la CEN B/R, a seguire tutte le altre categorie di regolarità.

© Riproduzione riservata