Doveva essere una vetrina per lo sport sardo, calcio in particolare, e per tanti giovani isolani che avrebbero potuto mettersi in mostra. Salta invece il prestigioso torneo giovanile (under 16) "Gaetano Scirea", che avrebbe dovuto svolgersi nei campi di Li Punti, Laerru, Santa Maria Coghinas e Viddalba, dal 22 al 29 giugno prossimo (4 gironi per 16 squadre totali).

Le rinunce. Per quelle date il Milan e la Juventus sono impegnate nelle fasi nazionali e pertanto non potranno partecipare. Gli organizzatori le hanno rimpiazzate con Partizan di Belgrado e Genoa. Entrambe hanno un settore giovanile di notevole valore. Ma questo non è bastato ai Comuni di Viddalba, Laerru e Santa Maria Coghinas, che hanno rinunciato ad essere sedi del torneo. "Senza la Juve e il Milan il torneo Scirea è un'altra cosa - spiegano all'unisono le tre amministrazioni -. A testa avremmo dovuto ospitare due squadre per una settimana. Con una spesa di circa 20 mila euro a Comune. Troppo. Per cui abbiamo rinunciato".

La delusione degli organizzatori. Di parere opposto il direttore dell'organizzazione Pier Luigi Lorenzoni. "Sono allibito dal comportamento di queste Amministrazioni - accusa Lorenzoni -. Le squadre sono state immediatamente rimpiazzate con altri club prestigiosi. Inoltre bisognava pensare anche alle edizioni successive. Invece li tre enti hanno preferito abbandonare tutto. Sono cose che fanno male allo sport e alla Sardegna. Una brutta pagina di calcio quindi, ancor più brutta per i tanti giovani calciatori sardi che avrebbero potuto mettersi in evidenza. In un torneo - conclude - tra i più prestigiosi d'Europa nel suo genere". Dopo il forfait di Juve e Milan solo la società Li Punti calcio si era resa disponibile a disputare il torneo. "Ringraziamo per questo il presidente del Li Punti calcio Salvatore Virdis - precisa il comitato organizzatore -. Si è prodigato sino all'ultimo per salvare il torneo. Purtroppo anche i suoi encomiabili sforzi non sono serviti".

