In Serie D (girone G) tre squadre sarde anticipano a sabato. In programma, alle 14, Gladiator-Lanusei e, alle 14.30, Carbonia-Cynthialbalonga e Latte Dolce-Real Monterotondo. Tutte a caccia di punti salvezza.

Sono due gli anticipi di sabato nel campionato di Eccellenza. In scena, alle 15, Arbus-Sant’Elena, e, alle 15.30, Ossese-Asseminese. Ossese che con una vittoria scavalcherebbe l’Ilva al primo posto. I maddalenini potranno rispondere domenica: affronteranno il Li Punti. Il Sant’Elena punta alla quarta piazza. Davanti un Arbus che viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria a Castiadas.

Nel campionato di Promozione si giocano sabato (ore 15), i derby Orrolese-Andromeda (girone A), Tharros-Arborea (girone B) e Valledoria-Porto Cervo (girone C). Grande attesa ad Oristano per la sfida tra la capolista e l’Arborea, seconda della classe in compagnia del Tortolì (che deve ancora recuperare un incontro).

In Prima categoria si gioca oggi, alle 20, Benetutti-Abbasanta (girone D) e sabato, alle 15, Gialeto-Pula (A) e Atletico Lotzorai-Cardedu (C). Sempre sabato ma alle 16, si giocano Tonarese-Aritzo (B), Berchidda-Pozzomaggiore (D) e Siligo-Cus Sassari (E).

Squalifiche. In Eccellenza, il giudice sportivo ha squalificato per due gare Staffa (Idolo). Un turno per Pischedda (Bosa), Aresu e Boi (Ferrini), Santoro e Sirigu (Budoni), Cocco (Ossese), Frisciata (Porto Rotondo), Grinbaum e Falciani (Sant’Elena), Falchi e Mele (Taloro). Tre giornate al tecnico del Porto Rotondo, Simone Marini, ed una all’allenatore del Guspini, Marco Piras.

Recuperi. Il 30 marzo, alle 16, si disputano i recuperi Li Punti-Ferrini (Eccellenza), Samugheo-Bonorva, Porto Torres-Lanteri, San Teodoro-Porto Cervo (Promozione) e Pula-Cus Cagliari, Villagrande-Ulassai, Bultei-Torpè (Prima categoria).

