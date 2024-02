È stata anticipata a sabato (ore 14) la gara della sere D fra la Nocerina e la Cos. La partita verrà giocata allo Stadio San Francesco d'Assisi, di Nocera Inferiore.

Per la squadra sarda una tappa straordinaria se si considera che la compagine campana vanta un passato in Serie B con gare giocate anche contro il Cagliari. La Nocerina nelle ultime settimane ha superato la formazione di Francesco Loi in classifica agguantando il secondo posto dietro la Cavese, con la Cos comunque distanziata di appena tre punti.

Una sfida quindi, quella di sabato, importantissima con in palio i playoff che possono portare alla Serie C. Francesco Loi e il suo staff hanno curato in questi giorni la preparazione con l'obiettivo di un risultato positivo. Possibile comunque l'impiego di diversi giovani di talenti che da diverse settimane sono riusciti a duadagnarsi un posto da titolari. Fra questi Xaxa, portierino sardo del 2008, già sotto gli occhi di società di serie superiore.

