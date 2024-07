Cinquanta squadre al via per un totale di 200 iscritti: sono questi i numeri da record della 9^ edizione di "Villasimius a Canestro", evento di basket 3X3 che si disputerà sabato e domenica in piazza Via del Mare.

L'evento, organizzato come di consueto dall'Antonianum Basket di Quartu Sant'Elena, prevederà la partecipazione di cestisti provenienti da tutta la Sardegna e anche da oltre Tirreno. A impreziosire il quadro, inoltre, un clinic tenuto da Antimo Martino, ex tecnico della Fortitudo Bologna e miglior allenatore dell'ultima A2 maschile sulla panchina dell'Unieuro Forlì.

L'appuntamento, organizzato dal Fip Cna in collaborazione con l'Antonianum, è previsto per sabato 27 luglio alle 10.30 nella palestra scolastica di via Leonardo da Vinci ed è aperto a tutti i coach e appassionati di basket.

