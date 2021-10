Resta Domenico Saba in testa alla classifica capocannonieri del campionato di Promozione. Pur non avendo segnato nella quarta giornata, l’attaccante dell’Usinese (girone C) si conferma al comando con quattro reti. Nulla cambia nel girone A al primo posto sempre condiviso da Marco Boi del Villasimius e Francesco Pinna (Gonnosfanadiga). Alle loro spalle dieci giocatori con due reti. Nel girone B, avanzano Atzeni dell’Arborea e Timpanaro del Tortolì, ora con tre reti. Sono inseguiti da sette calciatori con due gol. Nel girone C, alle spalle di Saba ci sono Spano del Luogosanto e Valenti del Tempio. Quest’ultimo, domenica scorsa, ha firmato una doppietta. Con due reti Budroni (Oschirese), Zela (Posada), Aloia (Siniscola) e Solinas (Thiesi).

Promozione A

3 RETI: Pinna (1 rig.) (Gonnosfanadiga); Boi (Villasimius).

2 RETI: Porru (Andromeda); Sanyang (Atl. Cagliari); Porcu (Atl. Narcao); Muscas (Cortoghiana); Perra (1 rig.) (La Palma); Fanni (2 rig.) (Monteponi); M. Podda (1 rig.) (Orrolese); Contu, Milia (2 rig.) (Villamassargia); Frau (Villasimius).

1 RETE: Asunis, Lonis, Melis (Andromeda); Ammorati (1 rig.), Suella (Atl. Cagliari); Congiu, Manca (1 rig.), Pinna (Atl. Narcao); Iesu, Loddo, Marteddu (Cortoghiana); Cosa (Fermassenti); Canargiu, Demontis, Ibba, Perra, Tomasi (Gonnosfanadiga); Fois (La Palma); Bratzu, Ezeadi, Marci (1 rig.), Suella (Monteponi); S. Mura, Placentino (Orrolese); Curreli, Ligas, Piras, Siddu, Tronu (Pro Sigma); De Vita, Piras (Selargius); Orgiana (Villamassargia); Sanna, Tesio (Villasimius).

Promozione B

3 RETI: Atzeni (1 rig.) (Arborea); Timpanaro (Tortolì).

2 RETI: S. Canu (Buddusò); Tolu (Fonni); Foddai, Fois (Macomerese); Cacciuto (Paulese); Ojeda, Secci (Seulo).

1 RETE: Capraro (Arborea); G. Calvisi, Talanas (Bittese); Deriu (1 rig.), Derudas, El Quali (Bonorva); Mascia, M. Pittirra, S. Pittirra (Budduso); Ruiu (1 rig.) (Fonni); Dettori, Mar. Mura, Nachet, Pinna (Macomerese); Corosu, Ladu, Marteddu, Ojeda (Ozierese); Ferraro (1 rig.), L. Pastorino, A. Pilia (1 rig.), T. Pilia (Sadali); Corongiu, Sardu (Samugheo); Jatta, Laconi (1 rig.) (Seulo); Boi, Branicki (Tharros); T. Boi, E. Pili (Tonara); Moio, Pendin, A. Serra, Timpanaro (Tortolì).

Promozione C

4 RETI: Saba (Usinese).

3 RETI: Spano (1 rig.) (Luogosanto); Valenti (1 rig.) (Tempio).

2 RETI: D. Budroni (Oschirese); Zela (Posada); Aloia (1 rig.) (Siniscola); Solinas (1 rig.) (Thiesi).

1 RETE: Cissè, Melis, Milia, Sechi (Calangianus); Igene, Pintus, Sotgiu (Lanteri); De Santis (Luogosanto); F. Budroni, Degortes (1 rig.) (Oschirese); Farina (1 rig.), Gareddu (1 rig.), Nali (Porto Torres); Mattera (Posada); Boi, Raspitzu (1 rig.) (San Teodoro); Serra (1 rig.), Spano (Stintino); Tiddia, Uleri (Tempio); M. Sanna (Thiesi); Pazzola, Pulina (1 rig.), Daga, Nemore, Perino (Usinese).

