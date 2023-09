Risultato straordinario per l’ussanese di origini ucraine Ruslan Farci. L’atleta della Karel Sport si è classificato 23esimo assoluto ai campionati mondiali XTerra nella categoria Elite che si sono svolti nella splendida cornice del lago di Molveno in Trentino. «È stato il mio esordio nella categoria Elite ai campionati mondiali», dice Farci. «Ho avuto appena due settimana per preparare la gara. Ero infatti reduce da un infortunio che non mi ha permesso di allenarmi nel migliore dei modi nel mese di agosto compromettendo i campionati europei di Riva del Garda dello scorso otto settembre. Gara che non sono riuscito a portare a termine sentendomi molto demoralizzato. In quattordici giorni, con il supporto del mio allenatore Jim Thijs, ho fatto il possibile per intensificare gli allenamenti. Al mondiale», continua, «mi aspettavo una gara dura a causa delle condizioni meteo con la pioggia che ha reso il percorso impegnativo. Nel giorno della gara fortunatamente il meteo è stato clemente. Sono partito consapevole che sarei uscito leggermente attardato dalla prova di nuoto», racconta la sua esperienza. «Poi, salito in sella alla mia mountain bike, sono riuscito a fare la differenza guadagnando tante posizioni. Sono arrivato all’ultima frazione, quella di corsa trail, con ancora delle energie che mi hanno permesso di guadagnare ancora qualche posizione e concludere il mio campionato del mondo in 23esima posizione, a soli 30 secondi dalla top 20. Terzo degli italiani».

Programmi? «La stagione non è ancora finita», chiude. «Il 14 ottobre sarò impegnato nell’Xterra long distance in programma a Castiadas».

© Riproduzione riservata