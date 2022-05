Ruslan Farci si conferma campione italiano Junior di Triathlon Cross - sprint. A Capoliveri, sull’Isola d’Elba, l’atleta diciannovenne di Ussana, ha lasciato tutti i suoi fortissimi avversari alle spalle nella distanza sprint che prevede 750 metri di nuoto, 14 chilometri di mountain bike e 4 di corsa. Tesserato da questa stagione con la Karel Sport di Sinnai ha fermato il cronometro dopo un’ora, nove minuti e quarantuno secondi, staccando di ben 45 secondi Niccolò Sancisi della Dinamo Triathlon. “Sono uscito dall’acqua attardato di circa trenta secondi dai primi", racconta l'atleta nato in Ucraina nel 2003 che vive in Sardegna dall'età di 7 anni. "Sapevo di dovermi difendere nel nuoto ma ero anche consapevole di poter recuperare nella prova di mountain bike. Conoscevo il percorso e quindi tutti i sentieri. L’ho provato il giorno prima della competizione. Sapevo dove poter fare la differenza. Così è andata: sono arrivato in zona cambio praticamente insieme ai primi due. Nella corsa ho poi fatto da subito la differenza. Sono strafelice più della scorsa edizione di Sestri Levante. Quella di domenica scorsa è stata una gara molto più combattuta”.

Farci è seguito da qualche mese dal tecnico belga Jim Thijs. “Ho cambiato da qualche mese e mi trovo benissimo”. Con la vittoria a Capoliveri, l’atleta conquista il biglietto per i campionati mondiali a Targu Mures in Romania dal sei al dodici giugno. Altri obiettivi sono i campionati europei in Spagna e il campionato del mondo Xterra a Molveno ad ottobre. Nello scorso anno ha ottenuto un ottimo quinto posto (secondo degli italiani dietro Alessandro De Gasperi) nella gara internazionale sempre di triathlon cross a Golfo Aranci. Primo di categoria anche nella recente point to point di mountain bike a Donori. Felice del risultato il presidente della Karel Sport, Giorgio Lecca. “Un ragazzo d’oro”, dice. “E’ un onore averlo con noi. Ha fatto una grande gara. E’ determinato e costante. Con noi c’è anche il fratello Sasha, altro validissimo atleta. Stiamo puntando tantissimo sui giovani. Abbiamo ripreso pure con l'attività sportiva per bambini”.

Nella stessa gara da segnalare anche l'ottimo quinto posto di Manuel Cossu della Fuel Triathlon nonostante problemi tecnici nella prova in mountain bike. Nella categoria Junior femminile ha conquistato il titolo itailiano Chiara Porta, sedicenne di Guspini, tesserata con Villacidro Triatlhon. Quarta posizione per la campionessa mondiale Giulia Saiu, sempre della Villacidro Triathlon.

