Trasferta impegnativa per l'Amatori Capoterra nella Serie B nazionale di rugby. Domani, alle 14.30, per la terzultima giornata del girone 1, il XV di coach Juan Manuel Queirolo, quarto in classifica, gioca sul campo del Bergamo, terza forza del torneo.

La distanza tra le due squadre è di dodici punti in favore degli orobici quindi, almeno sulla carta, i capoterresi hanno ancora la possibilità di superare gli avversari diretti, con quindici punti potenziali ancora in palio (anzi venti, considerando anche il recupero contro l'Ivrea).

I bergamaschi arrivano dalla vittoria per 38-23 sul campo della Pro Recco, mentre il XV di Queirolo ha regolato con un netto 49-3 il Cus Genova.

Sul manto erboso dello Sghirlanzoni (dirige l'incontro Riccardo Bocchini di Perugia), tra le fila ospiti mancheranno capitan Matteo Uccheddu (lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio), Juan Manuel Vega (lussazione dell’acromion-claveare) e Gianfranco Sainas (fuori un mese). Per tutti e tre, l'arrivederci è per la prossima stagione.

