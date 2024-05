Ultima gara della stagione per l’Amatori Rugby Alghero, che domani, alle 14.30, sarà impegnato in trasferta a Settimo Torinese nel match che chiude il girone 1 del campionato di Serie A.

Una gara di fatto ininfluente per entrambe le squadre, con i padroni di casa quinti (con due punti di vantaggio sul Calvisano) e gli algheresi penultimi (con un punto di vantaggio sull'Amatori&Union Milano e due di distacco dall'Unione Monferrato), ma di fatto già salvo per il blocco delle retrocessioni deciso per questa stagione nell’ultima riunione del Consiglio federale.

Da Maria Pia fanno sapere che, comunque, l'obiettivo per domani è quello di fare una buona prestazione e portare a casa dei punti, così da dimostrare di aver meritato sul campo il raggiungimento della salvezza.

© Riproduzione riservata