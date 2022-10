“Domenica 9 ottobre 2022 inizierà la nostra avventura in serie B”. Tutto pronto in casa Rugby Olbia per lo storico esordio nel campionato nazionale di Serie B. A raccontare il momento dei galluresi è il presidente Maurizio Spano, che ricorda: “Dopo la finale spareggio, persa di misura contro il San Benedetto Rugby, la squadra aveva ormai messo da parte tutte le idee velleitarie sul campionato cadetto. Rimaneva una flebile speranza nel ripescaggio, ma si doveva attendere il mese di luglio per avere un responso. Un campionato particolarmente faticoso, quello appena giocato, vinto grazie all’ostinata caparbietà e testardaggine dei giocatori. La sconfitta finale contro una squadra accessibile e alla nostra portata aveva gettato il gruppo in una ragionevole rassegnazione. Alla notizia del ripescaggio, la dirigenza ha riunito il gruppo comunicando la straordinaria notizia”.

Da quel momento, la macchina organizzativa di Olbia Rugby si è messa in moto per garantire una struttura in grado di affrontare al meglio il campionato cadetto.

“Sappiamo che le prime due partite del girone di andata saranno particolarmente ostiche”, prosegue il patron olbiese, “e che le ambizioni del Piacenza Rugby, che affronteremo domenica prossima, sono eminenti, ma faremo il nostro gioco senza timori di sorta, con rispetto, ma senza alcun sgomento o prostrazione. Sarà un campionato da nove trasferte oltre mare, richiederà tanta forza di volontà e un pizzico di follia, la stessa che ci ha fatto vincere il campionato di serie C nazionale.

Domenica, sul campo Basa di Via Giuliano Lissia 15 sarà festa, qualunque sia il risultato del match. Siamo convinti che i nostri ragazzi saranno supportati dal pubblico delle grandi occasioni, quello che non ci ha mai abbandonato e che ha sempre gridato forte: Forza Olbia Rugby, forza api olbiesi”, conclude il presidente Spano.

© Riproduzione riservata