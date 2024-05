Chiude con una sconfitta per l'Amatori Alghero la Serie A 2023/24: 14-10 sul campo del Settimo Torinese. Algheresi che sono scesi in campo sapendo di essere comunque già salvi per il blocco delle retrocessioni deciso per questa stagione nell’ultima riunione del Consiglio federale. Il XV di coach Marco Anversa, in vantaggio 10-7 all'intervallo, si è visto superare nei minuti finali.



Settimo Torinese-Amatori Alghero 14-10:

Settimo Torinese: Pelozzi, Constantinescu, Minardi, Marco Monfrino, Nabalarua, Apperley, Russo, Mirko Monfrino, Barollo, Tione, Eschoyez (10' Mirenzi), Lo Greco, Angotti, Scatigna, Montaldo Lo Greco. A disposizione Cherubini, Cavallero, Gallo, Bongani, De Razza, Rapetti, Librera. Coach Alejandro Eschoyez.

Amatori Alghero: Delli Carpini, Calabrò, Delrio, Deligios, May (1' st Armani), Cipriani, Fusco, Donovan (8' st Cincotto), Esposito, Canulli, Capozzucca, Stavile, Quiroga (40' st Gueye), Marchetto, Chalonec. A disposizione Gabbi, Tveraga, Mauriziano, Bombagi, Peana. Coach Marco Anversa.

Arbitro: Lorenzo Negro di Como.

Marcatori: 13' meta Scatigna trasforma Apperley, 30' piazzato Delli Carpini, 36' meta Fusco trasf. Delli Carpini, 38' st meta Mirenzi trasf Apperley.

