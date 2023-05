Ultimi 80' per il campionato nazionale di rugby di Serie B. Se l'Amatori Capoterra chiuderà la sua stagione al Crespi di Milano, contro l'Amatori&Union, l'Olbia lotta ancora per la salvezza: deve battere la capolista Unione Monferrato e sperare che l'Amatori Novara non vinca in casa contro il Piacenza.

«Domenica andiamo ad affrontare il Monferrato in casa nostra», esordisce il presidente olbiese Maurizio Spano, che guarda alla sfida di domani: «Loro sono la squadra prima in classifica, molto forte. Noi ultimi, alla ricerca dei punti per salvarci, con la speranza che il Novara penultimo non vada a prendere alcun punto contro il Piacenza».

«La carta a nostro favore», prosegue Spano, «è che al Monferrato serve un solo punto per raggiungere la serie A. Noi ci crediamo fino in fondo e lotteremo fino all'ultimo: quindi, forza Olbia».

