Juan Manuel Queirolo non è più l'allenatore dell'Amatori Rugby Capoterra.

«Dopo aver guidato la panchina della prima squadra per due anni di fila, raggiungendo un quinto posto in classifica nella stagione 22/23 ed un quarto posto nella stagione appena conclusa, la società ed il tecnico argentino hanno deciso di trovare nuovi percorsi professionali», si legge in una nota del sodalizio capoterrese, che «ringrazia Juan Manuel Queirolo per il lavoro svolto in questi due anni a Capoterra e augura il meglio per il suo futuro professionale».

Nei prossimi giorni, verrà annunciato il nome del nuovo head coach che guiderà il XV capoterrese nel campionato nazionale di Serie B 2024/25.

