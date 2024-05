«È finita 6-2, 6-2, ma con “tanta partita” secondo me. Non ho concretizzato sette palle break, quindi il risultato poteva essere sicuramente diverso. Sono contento di come stia iniziando ad avere un minimo di partita con giocatori di questo livello. Devo iniziare a crederci un po' di più e continuare su questa strada».

Con queste parole, Luca Arca (numero 31 della classifica mondiale) ha commentato la sua sconfitta nel primo turno dell'Itf1 del Foro Italico di Roma contro il belga Joachim Gerard (6 Itf).

Il 31enne di Bono, unico italiano in tabellone qui grazie a una wild card (terza presenza per lui), domani giocherà la semifinale del doppio in coppia con il francese Frederic Cattaneo.

