Ennesimo risultato da incorniciare per l’Asd Dragonfly di Ghilarza. La società di ginnastica artistica al campionato nazionale Silver LC allievi 1 tenutosi nei giorni scorsi a Rimini porta a casa un primo posto.

A vincere la competizione nazionale è stato il giovanissimo atleta Rohan Hanif Puddu di 10 anni. «Rohan pratica ginnastica presso l’Asd Dragonfly da 3 anni. Abbiamo partecipato in questi pochi anni ai campionati nazionali ottenendo per due volte consecutive il terzo posto nei livelli LA e LB. Quest’anno abbiamo deciso di alzare ancora l’asticella e di provare con il livello LC e abbiamo ottenuto un fantastico primo posto nazionale dopo una gara straordinaria», afferma l’allenatrice Mayte Cogotzi. E aggiunge: «C’è ancora tanta strada da fare vista la sua giovane età e affronteremo ogni cosa insieme. Sono super felice del lavoro che sta portando avanti, dell’impegno e della costanza che ha nei suoi allenamenti, considerando che arriva da Ovodda e fa tantissimi km per poter portare avanti il suo sogno».

