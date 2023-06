Nonostante i capricci della pioggia, al Tc Alghero prosegue il Riviera del Corallo Open Itf Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, che oggi vivrà un’avvincente giornata finale.

Il secondo torneo Future, organizzato dal 31 maggio al 5 giugno dalla Smile and Friends col patrocinio dell’Assessorato Regionale al Turismo e la partnership di èAmbiente, oggi regalerà agli spettatori le finali maschili, femminili e quad.

Nel singolare maschile si contenderanno il titolo l’olandese Robin Groenewoud, testa di serie numero 7 che ha eliminato 7-6(4), 6-3 il numero 1 del seeding, l’argentino Ezequiel Casco, e il cileno Jaime Sepulveda Bravo, già vincitore dell'Alghero Open 1, che ha battuto 6-2, 0-6, 6-4 il thailandese Naluemitr Benkhunthod.

Nel femminile, la ploaghese Marianna Lauro, testa di serie numero 1 che ha sconfitto 6-1, 6-1 l’austriaca numero 3 Christina Pesendorfer, affronterà la cinese Jinliang Huang, approdata in finale dopo aver regolato con un netto 6-0, 6-0 Giulia Valdo e in cerca del bis dopo essersi aggiudicata l’Alghero Open.

Possibilità di bis anche tra i quad, poiché il campione tricolore Alberto Saja, numero 1 del seeding Alberto Saja e vincitore dell'Alghero Open, ha superato 6-2, 6-1 il francese Justin Michel e affronterà in finale proprio l’altro finalista del precedente torneo, lo svizzero Giuliano Carnovali, che ieri ha battuto con un doppio 7-5 lo spagnolo Sergi Parraga Ortega.

© Riproduzione riservata