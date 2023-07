Non ha certo la tradizione dei palii di Fonni, Gavoi, Bono e Orgosolo, giusto per citarne qualcuno, ma qualche edizione della corsa con monta a pelo si è comunque disputata nel '900, proprio in prossimità della festa più importante per la città: la Faradda dei Candelieri.

Dopo decenni di assenza, ritorna il Palio Città di Sassari. Si correrà sabato 12 agosto con inizio alle 18 e ha montepremi di ben 20 mila euro, grazie al finanziamento della Regione Sardegna.

Patrocinato da Agris Sardegna in collaborazione col Comune e organizzato dalla Società Ippica Sassarese, il palio si disputerà nell'ippodromo "Pinna" che ospita solitamente le corse al galoppo in piano gestite dal Ministero. Sarà riservato agli anglo-arabi di 4 anni e oltre nati e allevati in Sardegna.

Le batterie saranno corse sulla distanza di 1.500 metri e a ogni vincitore di batteria andranno 750 euro. La finale è prevista sui 2.000 metri e premierà il vincitore con 8 mila euro (più 900 euro all'allevatore), mentre al secondo, terzo e quarto classificato andranno rispettivamente 3.500, 2.500 e 1.500 euro.

© Riproduzione riservata