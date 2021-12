Sarà una grande festa, animata da 2000 persone nel pieno rispetto delle norme anti-Covid: domenica si terrà la tredicesima edizione della ‘’Crai Cagliari Respira’’, la mezza maratona per le vie del capoluogo che mette d’accordo tutti, dal podista navigato al semplice appassionato. La manifestazione, presentata nella sala del Retablo del Palazzo Civico di via Roma, ritorna dopo un anno di assenza a causa della pandemia e partirà alle 10 da viale Diaz in prossimità di piazza Marco Polo dove si terrà l’arrivo nel cuore del quartiere fieristico. ‘’Sport, salute, ecologia e solidarietà: sono questi punti cardine della manifestazione’’, il commento dell’organizzatore Paolo Serra, presidente del Cagliari Marathon Club. ‘’Ci sarà spazio per tutti: sabato faremo le gare riservate ai bambini, mentre domenica oltre ai 21 km sarà possibile disputare anche la gara non competitiva da 6 km e la mezza maratona a staffetta’’. Un momento atteso dal 2019 e che, finalmente, si appresta a essere celebrato all’insegna del sorriso. ‘’Siamo felici e motivati’’, aggiunge Sergio Lai, presidente della Fidal Sardegna. ‘’Parlare di sport in un periodo come questo è una fortuna e siamo pronti a fare del nostro meglio affinché sia un’edizione indimenticabile’’.

