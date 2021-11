Dopo due settimane di sosta riprendono i campionati a squadre di tennistavolo con la terza giornata, si gioca da venerdì a domenica. Non c’è pace per il Norbello, nella serie A1 maschile, che dopo due sconfitte gioca sabato a Carrara contro i campioni d’Italia dell’Apuania. I toscani sono partiti a spron battuto con due vittorie, protagonista lo slovacco Pistej, numero 68 nelle classifiche mondiali. Sulla carta è meno problematico l’impegno della Marcozzi sabato sera al Palatennistavolo, contro il Sant’Espedito Napoli. Al trio cagliaritano brucia ancora l’eliminazione dalla Europe Cup, non sono quindi ammesse distrazioni.

Domani (venerdì) apre il weekend il Quattro Mori, A1 femminile, che al Palatennistavolo riceve l’Ennio Cristofaro di Casamassima, ultimo dopo due sconfitte ma sempre combattivo grazie anche alla nigeriana Akpan. Domenica il Norbello gioca a Mazzano, contro il TT Marco Polo, altra ultima della classe con zero punti, ma che schiera due Top 15, Armanini e Wang Xuelan. E’ l’occasione per la prima vittoria stagionale.

La Marcozzi “B” cerca la seconda vittoria nel torneo di A2 maschile, l’avversario di sabato pomeriggio al Palatennistavolo è la Stella del Sud Napoli. Domenica mattina complicata per il TT Sassari, che dopo due pareggi, gioca a Prato, reduce da un pari e una vittoria.

