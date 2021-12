La decisione è stata presa per l’aumento dei contagi. Così la seconda giornata dei tre gironi di Serie C, prevista per l’8 e il 9 gennaio, non si giocherà. Causa Covid, quindi, salta tra l’altro Olbia-Ancona Matelica. Slitta al 2 febbraio, come tutto il secondo turno di ritorno. In una nota, la Lega Pro fa sapere che la decisione è stata presa dal presidente Francesco Ghirelli "sentiti i membri del Consiglio Direttivo, considerate le condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19”.

