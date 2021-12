Ultima gara dell’anno domani per l’Eccellenza. Ma la notizia è che il Covid farà saltare due match: saranno rinviate (oggi l’ufficialità) Ilva-Ossese, perché alcuni giocatori bianconeri sarebbero positivi al Covid, e Castiadas-Bosa, per positività riscontrate tra i planargesi. Per il resto, si gioca, con fischio d’inizio alle 15, la prima giornata di ritorno. Al “Polese” di viale Marconi, la capolista Ferrini deve vedersela con un’agguerrita Nuorese. Gioca in casa il Taloro, contro il Ghilarza.

A Villa San Pietro, si contendono il successo le sorprese della prima parte di stagione Sant’Elena e Monastir, che albergano nella parte sinistra della classifica. Il Budoni fa visita all’Arbus. A Olbia il Porto Rotondo riceve il Guspini del neo tecnico Marco Piras. Quindi c’è lo scontro Idolo-Asseminese. La Villacidrese è attesa infine sul campo del Li Punti.

