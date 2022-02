“Non si sono verificati ad oggi cambiamenti tali da portare la ASL Sassari a rivedere la propria disposizione in oggetto” scrive la Legabasket che oggi ha ufficializzato il rinvio della partita tra Dinamo e Virtus Bologna che si sarebbe dovuta disputare domenica al PalaSerradimigni alle 20.30.

La presenza di diversi positivi (almeno cinque tra i giocatori) ha costretto sabato scorso la Asl a proclamare la quarantena proprio sino al 13 febbraio. In questi giorni la situazione non è migliorata, anzi, dovrebbe esserci almeno un positivo in più, forse due. Da capire quanti siano asintomatici e quanti con sintomi. E' la seconda partita che viene rinviata dopo quella che era in programma domenica scorsa a Trieste. Recuperarle non dovrebbe essere un problema, almeno con Trieste che come Sassari non ha impegni europei.

La preoccupazione sale invece in vista della Final 8 di Coppa Italia. Mercoledì prossimo la formazione di Bucchi dovrebbe affrontare Milano (ore 18 a Pesaro) per i quarti, che da ottava classificata la oppongono alla capolista.

Il pericolo maggiore è che non si negativizzino abbastanza giocatori e quindi se restano positivi il 35% degli elementi della squadra, il Banco di Sardegna non può scendere in campo.

Il pericolo minore è che restino positivi due o tre giocatori e quindi Sassari possa giocare ma con una formazione ridotta. Non certo l'ideale per affrontare la corazzata guidata da Messina e Pozzecco.

