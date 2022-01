Il campionato nazionale di A2 di pallanuoto femminile, dove milita anche la Promogest di Quartu Sant’Elena, è rinviato a data da destinarsi.

La decisione. La delibera di sospensione temporanea di tutti i campionati nazionali, emessa oggi dalla Federazione Italiana Nuoto, investe anche il torneo cadetto a pochi giorni dall’avvio. La prima giornata era infatti in calendario sabato 16 e avrebbe visto la Promogest debuttare nella vasca del Treviglio.

“Il rinvio dei campionati di serie B maschile e A2 femminile”, riporta la nota della federazione, “è a data da definire in ragione della situazione pandemica Covid 19 in atto, che vede un notevole aumento dei casi di posititività”.

Delusione in casa Promogest. Per la formazione sarda, quest’anno allenata dal tecnico molisano Rocco Casciotto, si tratta della seconda delusione in pochi giorni. Già la scorsa settimana, il torneo di Treviglio – che avrebbe fatto da apripista al campionato vero e proprio – era stato annullato alla vigilia per la presenza di casi positivi nelle squadre rivali.

