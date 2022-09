Centotrenta gare vinte in carriera. Riprende ad allenarsi con costanza dopo tre anni e sfiora la vittoria. Il sinnaese Mauro Vacca, classe 1982, allievo di Vittorio Serra, è sicuramente ancora uno dei più forti ciclisti in Sardegna. Domenica scorsa a Oristano, per la tredicesima edizione della ‘’Coppa Santa Croce-II Memorial Beppe Meloni’’, organizzata dall’Amatori Oristano, corsa su strada di ciclismo di quasi 90 chilometri con 700 metri di dislivello positivo, l’atleta tesserato con la Karel Sport Sinnai si è presentato ai nastri di partenza. La sua è stata un'ottima prestazione: ha conquistato il secondo posto assoluto al termine della volata a sei vinta dall’ex professionista Emiliano Murtas. L’atleta di Sinnai, che tra le tante gare vinte ricorda la Cagliari-Seui nel 2010, la gran fondo delle Miniere, quelle di Quartu, Selargius e le cinque vittorie della Serpilonga a Sinnai, è tornato protagonista. “Ho ripreso seriamente dopo tre anni. Con la nascita della mia prima figlia nel 2019 avevo ridotto i carichi di allenamento”. Un pizzico di rammarico per la corsa di Oristano. “La volata è stata lanciata da Murtas negli ultimi 300 metri. Ho preso la scia ma un contatto tra la mia ruota e quella di un altro corridore mi ha costretto a schiacciare il freno. Sono scivolato in sesta posizione per poi recuperare sino alla seconda”. Ottima prova anche dei compagni di Vacca, Marco Mameli che ha fatto parte della prima fuga, Maurizio Olla che ha ripreso il gruppo dei fuggitivi in salita ma fermato da un guasto meccanico, e Luca Dessì, campione sardo di Mountain bike nel 2019. Bene anche i sinnaesi dell’Acquascan, l'esperto Filippo Ortu e l'esordiente Roberto Gulleri.

