È partito il conto alla rovescia in casa Paulese in vista dell’avvio della prossima stagione calcistica. Tante le novità nella rosa che parteciperà al torneo di Promozione regionale, dopo la salvezza ottenuta nel corso della scorsa annata.

La guida. Anzitutto si parte dalla nuova guida tecnica. Non sarà più Massimiliano Pinna il tecnico della formazione gialloblù, ma il nuorese Antonio Podda. Podda, 57 anni, l’anno scorso è stato alla guida del Pozzomaggiore, con la quale ha ottenuto la salvezza, subentrando a stagione in corso, e ha un passato come allenatore delle giovanili della Torres.

La rosa. Il tecnico sassarese guiderà un gruppo rinnovato rispetto a quello che lo scorso maggio ha ottenuto la permanenza nel secondo torneo regionale. Le novità partono dal portiere, con l’arrivo di Walter Frau. In difesa ecco gli innesti dell’esperto Giuseppe Silvetti, Ayub Idrissi, Federico Sedda, Federico Mele e Muorade Ben Hamadi; a centrocampo i volti nuovi saranno quelli di Federico Mele, Emre Ozekinci, Silvio Varela e Claudio Carta; in attacco, invece, spazio per Federico Carcamo e Davide Grassi, bomber dal curriculum importante. Tra le partenze quelle di Alessandro Sanna, Angelo Catzeddu, Gianluca Patta, Alessio Congiu, Piero Sciolla e Filippo Ruggiu.

Le conferme. Nell’elenco dei confermati ci saranno capitan Armando Muroni, Giuseppe Oggianu, Adriano Spanu, Roberto Corriga, Mauro Zago e molto probabilmente Omar Nassir Alì, attaccante di movimento, originario della Tanzania, che ben ha figurato nel corso della scorsa stagione.

Prima Categoria. Arriva la prima conferma in casa Oristanese. La società biancorossa, dopo la salvezza del campionato chiuso a maggio, ripartirà, nella prossima stagione, dal tecnico Bobo Sau. Nei prossimi giorni arriveranno anche le prime novità in rosa.

