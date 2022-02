La beffa per l’Olbia corre sul fio del recupero, sconfitta dalla Virtus Entella 3-2 in casa al termine della sfida della 6ª giornata di ritorno di Serie C, giocata questo pomeriggio al “Nespoli”.

Botta e risposta entusiasmante ed epilogo amaro per la squadra di Max Canzi, che infila il terzo kappaò di fila nel girone B, dodicesimo in campionato, a dispetto di una buona prestazione.

Ospiti in vantaggio al 25’, a segno Schenetti, pareggiano i conti i bianchi 8’ dopo con Udoh. Si va all’intervallo sull’1-1, poi, in avvio di ripresa, l’undici di Chiavari si riporta avanti grazie alla deviazione decisiva di Travaglini sul tentativo di Merkaj dagli sviluppi di un calcio d’angolo (10’). I galluresi, però, non si abbattono, e al 28’ ripristinano l’equilibrio con Ragatzu, che al 39’ colpisce anche un palo. Dunque, l’amaro finale, caratterizzato dal 3-2 dell’Entella, da palla inattiva, a firma Merkaj.

Da segnalare il debutto di Ladinetti, tornato a Olbia in prestito dal Cagliari durante il mercato di gennaio, e la prova monstre in difesa di capitan Pisano. Che, purtroppo, non è bastata a limitare il pesante passivo.

