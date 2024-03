Marino Gessa e Salvatore Pusceddu (su Skoda Fabia Rally2 Evo preparata da Erreffe del Team Sardegna Racing) chiudono il Day1 della seconda edizione del Rally Sulcis Iglesiente in testa alla classifica in 24’28”8 (media 92,7km/h.). Dopo aver vinto il primo passaggio sulle speciali “Portixeddu” e “Fluminimaggiore-Iglesias”, il pilota di Arbus e il navigatore cagliaritano hanno incrementato il proprio vantaggio nel secondo passaggio, effettuato in notturna. Con quattro prove su quattro vinte, archiviano il sabato con un vantaggio di 20”4 sulla coppia piemontese Claudio Marenco-Marina Melella (Skoda Fabia Rally2 Evo) condizionata da una foratura nella Portixeddu 2. Terza piazza per i portacolori della Porto Cervo Racing Auro Siddi e Giuseppe Maccioni (Skoda Fabia R5), davanti a Loris Ronzano e Gloria Andreis (Skoda Fabia Rally2 Evo) a 38”1 e Giuseppe Mannu e Carlo Pisano (Skoda Fabia R5, 40”2). Settimi assoluti e primi tra le “due ruote motrici” Andrea Pisano e Salvatore Musselli (Peugeot 208 Rally4).

Nello Storico, dopo le prime quattro prove sono in testa Marc e Stephanie Laboisse (Porsche 911 Sc di terzo Raggruppamento) in 28’18”7. Secondi assoluti e primi del quarto Raggruppamento Pietro Pes di San Vittorio e Alessandro Cossu (Peugeot 309) a 1’05”2, terzi Marco Casalloni e Alessandro Frau (Peugeot 205) a 2’45”7 e quarti Carlo Volpe e Duilio Siddi (Fiat Ritmo) a 8’36”9.

Oggi, alle 8, le vetture lasceranno il riordino al Campo Sportivo Monteponi di Iglesias alla volta del parco assistenza di Carbonia, dove arriveranno a partire dalle 8.30. Dopo il primo passaggio sulla “Nuxis-Santadi” (7,98km, start ore 9.35), spazio al controllo orario a Villaperuccio (9.45) e poi di nuovo in gara sulla “Perdaxius 1” (5,27km, 10.15) e sulla nuova prova vista mare di Sant’Antioco, la “Coequaddus 1” (4,08km, 11.10). Dalle 11.43, il riordino, in Piazza IV novembre, a San Giovanni Suergiu, poi una nuova tappa al parco assistenza di Carbonia (12.13). A seguire, il secondo passaggio sulle prove “Nuxis-Santadi” (7,98km, 13.20), “Perdaxius 1” (5,27km, 13.55) e “Coequaddus 1” (4,08km, 14.50). Dalle 16, sulla pedana di Piazza Sella, a Iglesias, verranno premiati i vincitori della gara d’apertura della Coppa Rally di Zona 10 Aci Sport e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, round dei trofei Pirelli Accademia Crz, R-Italian Trophy e Michelin Trophy Italia. Il secondo Historic è il primo round il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport.



Classifica Rally Moderno dopo 4 speciali: 1) Gessa-Pusceddu (Skoda Fabia Evo) in 24'28”8; 2) Marenco-Melella (Skoda Fabia Evo) a 20”4; 3) Siddi-Maccioni (Skoda Fabia) a 23”8; 4) Ronzano-Andreis (Skoda Fabia Evo) a 38”1; 5) Mannu-Carlo Pisano (Skoda Fabia) a 40”2; 6) Dettori–Demontis (Skoda Fabia Evo) a 53”8; 7) Andrea Pisano–Musselli (Peugeot 208) a 1’15”4; 8) Farci-Fois (Skoda Fabia Evo) a 2’00”7; 9) Cocco-Deiana (Peugeot 208) a 2’01”1; 10) Mei-Cargnelutti (Skoda Fabia), a 2'12”3.



Classifica Rally Storico dopo 4 speciali: 1) Laboisse -Laboisse (Porsche 911 Sc) in 28’18”7; 2) Pietro Pes Di San Vittorio-Cossu (Peugeot 309) a 1’05”2; 3) Casalloni-Frau (Peugeot 205) a 2’45”7; 4) Volpe-Siddi (Fiat Ritmo) a 8’36”9.

