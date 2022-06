Giornata “no”, all’undicesimo Rally Lana Storico, per il pilota di Alghero, Sergio Farris, e il navigatore di Luras, Giuseppe Pirisinu.

Il guasto. Dopo appena tre curve della prima di otto speciali, l’equipaggio sardo ha dovuto fare i conti con l’improvviso cedimento del mozzo di una delle due ruote posteriori della Porsche 911 Rs, auto con cui avevano centrato due quarti posto assoluti al Costa Smeralda e al Targa Florio. Il guasto meccanico li ha costretti all’immediato ritiro dalla gara biellese, valida, come quella smeraldina e quella siciliana, come prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche Aci Sport.

“Siamo stati davvero sfortunati, ci siamo dovuti fermare subito. Purtroppo c’è stato un cedimento meccanico, non dovuto al nostro operato. Al via abbiamo avvertito subito una risposta particolare e strana da parte dell’auto e subito dopo abbiamo compreso il perché dell’anomalia: la rottura del mozzo. Peccato, perché avevamo preparato bene questa gara e volevamo cercare di stare lì davanti, a provare a “dare fastidio” ai più grandi e, soprattutto, avevamo bisogno di accumulare sempre più chilometri con questa macchina per crescere sempre più”.



Il programma di domani. Completate le verifiche e le prove nella giornata di oggi, il cagliaritano Sergio Perasso domani sarà al via della 34ª Bologna-Raticosa, gara di velocità in salita per auto storiche a bordo della sua Paganucci 3000. Alle 9 il via alla prima delle due gare in programma.

A Misano, infine, Omar Magliona (Norma M20 fc) sarà di scena nelle due gare del Master Tricolore Prototipi, al via alle 9.40 e alle 17.15. Oggi, in qualifica, il pilota sassarese ha ottenuto il quarto posto assoluto e la prima posizione nel Gruppo Cn.

