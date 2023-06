Il lungo venerdì del Rally Italia Sardegna, sesto round del Mondiale Wrc organizzato dall’Aci con il supporto della Regione, prevede tre speciali, Tantariles (10,71 km, 8.40 e 14.32), Terranova (8,41 km, 9.31 e 15.23) e Monte Lerno-Sa Conchedda (49,9 km, 10.21 e 16.13), da ripetere due volte.

Dopo i primi passaggi, in testa alla classifica provvisoria c’è il francese della Toyota Gazoo Racing, Sebastien Ogier, con 16”3 di vantaggio sul finlandese della Hyundai, Esapekka Lappi, ieri vincitore della speciale d’apertura, e 22” su Pierre Loubet della Ford. Quarti e quinti gli ufficiali Toyota Evans (+25”9) e Katsuta (+30”1), davanti a Neuville (+30”2), Tänak (+43”3) e Rovanperä (+49”5). Primo degli italiani e 28º assoluto l’equipaggio Gamba-Gonella, in 33ª posizione Nicola Tali e Massimiliano Frau, primi dei sardi.

Il transalpino otto volte campione del mondo questa mattina era stato il più veloce sulla Tantariles e aveva azzerato il gap di 1”3 accumulato ieri e preso il comando. La speciale, 3, Terranova, è poi andata invece a un’altra Toyota Gr Yaris, quella del giapponese Takamoto Katsuta, e Lappi è tornato momentaneamente in testa prima del colpo da maestro di Ogier nella prova clou del Ris2023, quella Monte Lerno-Sa Conchedda in versione 49,90 km che, come previsto, ha fatto la differenza. Il francese è stato il più veloce e ha rifilato 12”7 al compagno di team Evans, 16”7 a Lappi, 17”5 a Loubet, 25”9 a Neuville, 27”7 a Katsuta, 34”9 a Tänak e 40”2 al campione del mondo Rovanperä.

Dopo un passaggio in assistenza ad Olbia, servito in particolare allo spagnolo Dani Sordo per sostituire cristallo e cofano danneggiati dopo l’errore nella quarta speciale, le auto sono ripartite per disputare i secondi passaggi sulle prove.

Eventi collaterali. Nel frattempo, nel parco assistenza, Casa Aci-Sardegna ha ospitato e ospiterà una serie di eventi collaterali, in particolare la conferenza sul Ris Green, serie di iniziative promosse da Aci tra cui la piantumazione di alberi in territorio olbiese realizzata mercoledì per compensare le emissioni di anidride carbonica. A seguire, la degustazione di birre artigianali organizzata da Coldiretti e la conferenza del progetto sulle auto elettriche organizzato da Aci, Albatros e Umea.

Alle 19.15, la premiazione dei piloti e navigatori sardi vincitori dei titoli regionali e nazionali 2022 organizzata da Aci Sport Delegazione Sardegna.

