È di due vittorie di classe il bottino degli equipaggi sardi in gara nella Coppa Rally di Zona del 45º Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, disputato tra ieri e oggi in Garfagnana (Toscana). L’appuntamento toscano era valido anche come prima prova del Campionato Italiano Assoluto Rally, ma con 12 speciali anziché le 6 del Crz e un maggior chilometraggio, che nel Ciar arrivava a 120 km crono.

Le prove. Completate le sei speciali della Coppa, l’equipaggio portacolori del Sardegna Racing Team, formato dal pilota di Villasor, Francesco Fois, e dal navigatore di Arzachena, Giovanni Maria Figoni, su Mini Cooper S Racing Start 1600 Turbo, ha chiuso 32º assoluto, 9º di gruppo e 1º di classe in Rc4n/Rst1600, in cui era l’unico in gara e ha dunque portato a casa un punteggio dimezzato. Nessuna riduzione e punteggio pieno, invece, per il pilota di Ussana, Pietro Lilliu, e il navigatore di Monserrato, Alberto Sirigu (Citroën C2 Vts Racing Start 1600), che hanno completato la gara al 35º posto assoluto, 9º di gruppo e 1º di classe in Rc5n/Rs1600 sbaragliando gli avversari diretti.

