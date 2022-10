Il Rally del Golfo dell’Asinara riempie le strutture ricettive e decreta il successo della manifestazione ribadendo le potenzialità del porto di Porto Torres. "La città ha confermato che diversi appuntamenti di alto livello tutti insieme diventano un unico grande evento. Questa è la strada giusta da percorrere per rendere la nostra città attrattiva e sfruttare al massimo la sua capacità ricettiva". Il sindaco Massimo Mulas commenta l'alto numero di presenze registrato nel fine settimana nelle strutture alberghiere e nei B&B (dove si è registrato il tutto esaurito) e nei pubblici esercizi per i diversi eventi sportivi e culturali in programma.

Nel week-end Porto Torres ha ospitato al porto il Parco assistenza del Rally dell'Asinara, con decine tra piloti e personale dei team di supporto che hanno pernottato in città; a Balai si sono svolte le gare della Coppa Sardegna di Triathlon e della Coppa Sardegna Duathlon Kids: anche in questo caso più di quaranta atleti provenienti dal sud dell'Isola hanno dormito a Porto Torres; dal punto di vista culturale si è svolta l'undicesima edizione del Festival musicale Musica Maestro, con alcuni cori partecipanti che hanno soggiornato in città, e nel Palazzo del Marchese si è svolta la mostra Siendi di Sasdhigna che ha avuto un gran successo di pubblico.

"Abbiamo voluto fortemente che questi appuntamenti si svolgessero a Porto Torres - prosegue il sindaco Mulas - e questo risultato è stato il frutto di un lavoro di squadra portato avanti con la Rete metropolitana, con le associazioni sportive e culturali e con gli esercenti turritani. Ora dobbiamo gettare le basi affinché Porto Torres possa incrementare nel lungo periodo i posti letto. Al comune spetta il compito di creare le condizioni affinché questo possa accadere: siamo certi che, viste le potenzialità del territorio, poi arriveranno anche gli investitori".

