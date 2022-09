Il 19º Rally dei Nuraghi e del Vermentino, organizzato dalla Rassinaby Racing, è andato a Nikolay Gryazin e Kostantin Aleksandrov (Skoda Fabia R5, in 45’57”), equipaggio russo che corre senza bandiera come “indipendente neutrale autorizzato”. Il pilota ventiquattrenne moscovita ha conquistato subito la vetta della classifica e ha poi consolidato il primato vincendo tutte le sei speciali previste. Secondi a 1’08”, ma a punteggio pieno nel “Tricolore”, i campioni italiani Andreucci-Briani, che hanno preceduto Oldrati-De Guio (Skoda Fabia R5, a 2’28”), Tonso-Fappani (Skoda Fabia R5, a 2’43”9). Giuseppe Dettori e Carlo Pisano (Skoda Fabia R5, a 2’51”2) hanno chiuso quinti assoluti, primi dei sardi e quarti nel Cirt, dove hanno raccolto punti preziosi così come hanno fatto gli altri tre equipaggi che rappresentano la Sardegna nel Campionato Italiano e che, come loro, hanno saputo sfruttare al meglio la tecnica e spettacolare gara di casa. A Berchidda, infatti, sono arrivati anche il sesto posto assoluto di Fabrizio Marrone e Francesco Fresu (Skoda Fabia R5, a 3’14”3), l’ottavo di Nicola Tali e Piercarlo Capolongo (Skoda Fabia R5, a 3’50”2) e il 12º di Ivan Pisciottu e Gian Franco Tali (Skoda Fabia R5, a 4’39”6).

Prima tra le dame Rachele Somaschini (navigata da Nicola Arena su Citroën C3 R5), che puntava alla Top10 ma è stata condizionata da una foratura ed è scivolata in 11ª posizione, a 4’39”3 dai vincitori.

La Baja. In contemporanea si è corsa anche la 2ª Baja del Vermentino. Nella gara valida per l’Italiano Cross Country, successo di Ferroni-Fiorini (Suzuki Vitara Proto V6, in 51’21”) davanti a Mengozzi-Schiumarini e Trivini Bellini-Trivini Bellini.

Tra i Side by side, invece, hanno brillato Ventura-Brun (Yamaha Yxz1000 R, in 48’18”6), sul podio con Rocco-Tassile e Bonetto-Casu.

Velocità. Domenica di gare per il pilota asseminese Lorenzo Cossu, impegnato alle 15 sul circuito di Vallelunga nella Gt Cup-Am del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Come di consueto, Cossu dividerà il volante della Ferrari 488 Challenge della Sr&r con Buttarelli e Bacci.

