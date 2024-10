In attesa dei secondi passaggi sulle ultime due speciali (la “Alà dei Sardi-Buddusò” a Monte Lerno e la lunga e impegnativa “Pattada-Oschiri”), il fiorentino Tommaso Ciuffi, navigato da Pietro Cigni su Skoda Fabia Rs Rally2, è ancora al comando del 21esimo Rally dei Nuraghi e del Vermentino, quinto round del Campionato Italiano Rally Terra.

Ciuffi, che aveva concluso il venerdì in testa (con 7”4 di vantaggio su Battistolli) dopo aver siglato il miglior crono in entrambi i passaggi sulla “Erula-Tula”, oggi è ripartito con lo stesso piglio e si è aggiudicato anche la “Alà dei Sardi-Buddusò 1”, speciale in cui ha brillato l’equipaggio locale formato da Fabrizio Marrone e Francesco Fresu (Skoda Fabia Evo Rally2), che è arrivato secondo (miglior risultato personale in una gara tricolore) con un gap di soli 3”5 dal leader.

Peccato che poi una foratura sulla “Pattada-Oschiri 1” abbia poi fatto “pagare” al binomio sardo un ritardo di 1’56” da Ciuffi. Alla fine, ad aggiudicarsi la Pattada-Oschiri 1 è stato l’equipaggio austriaco Wagner-Winter, rientrato in gara oggi con il “Superally” dopo l’uscita di strada con cappottamento che ieri gli era costata il ritiro.

A due prove dal termine, Ciuffi è al comando con un tempo di 35’14 e un vantaggio di 9”4 su Battistolli-Scattolin (Skoda Fabia Rs Rally2) e di 37”5 su Mattia Scandola, che con Gonella alle note su Skoda Fabia Evo Rally2 precede di 0”4 i finlandesi Lavio-Haapala (Skoda Fabia Evo R5). Seguono, a oltre un minuto, tutti gli inseguitori, capitanati da Angelo Pucci Grossi, a 1’01”6 su Skoda Fabia Evo con Francesco Cardinali alle note. Continuano a fare faville, su Ford Fiesta Rally3, Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi, al momento ottavi assoluti. Primi tra le “due ruote motrici” e ottavi assoluti Stefano Marrone e Stefano Pudda su Peugeot 208 Rally4.

La manifestazione organizzata a Berchidda dalla Rassinaby Racing vanta tre titolazioni tricolori: oltre al Rally Moderno (valido per il Campionato Italiano Rally Terra), si corrono anche il sesto Vermentino Historicu (round dell’Italiano Rally Terra Storico) e il quinto Baja Vermentino-Terre di Gallura (prova dell’Italiano Cross Country Ssv). Dopo tre delle sei speciali, Tonelli-Debbi su Ford Escort Rs sono in testa allo Storico. Nel Baja, dopo tre prove, sono al comando nella Ssv Andrea Castagnera ed Elisa Tessile (Can am Maverick X3), mentre nel Cross Country, dopo due prove, sono in testa Manuele Mengozzi e Mirko Brun (Toyota Hylux Overdrive).

© Riproduzione riservata