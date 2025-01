Debutto stagionale sfortunato in Finlandia, all’Sm Ralli di Kuopio, per il talentuoso pilota sardo Valentino Ledda, da quest’anno navigato dal pluricampione italiano Danilo Fappani su una Renault Clio Rally3.

La gara dei portacolori della nazionale Aci Team Italia, impegnati nel primo dei sette round del Campionato Rally Finlandese che Ledda lo scorso anno aveva chiuso al 4º posto tra le “due ruote motrici” Rally4, è terminata a metà della prima prova, dopo un’uscita di strada con cappottamento senza conseguenze per l’equipaggio. Al momento del ritiro nel rally che prevedeva 8 speciali e 96 km cronometrati, Ledda e Fappani avevano il secondo miglior tempo tra le 15 vetture della categoria Rally3.

“Stavamo andando bene, era un appuntamento importante a cui stavano partecipando diversi piloti del mondiale come gara test, ma purtroppo il nostro primo rally del 2025 è finito troppo presto, dopo soli 7 km della prima speciale”, ha spiegato Valentino Ledda. “C’è stato un errore di stesura delle note, una curva sinistra sei dopo un dosso che, invece di aprire, chiudeva, e così siamo usciti fuori strada a circa 180 km/h sulla pianura innevata. Siamo rammaricati, ma sono cose che possono capitare. Abbiamo fatto i controlli di sicurezza in ospedale e stiamo bene, adesso siamo già in viaggio verso l’Italia. Mi dispiace e mi scuso con gli sponsor, che credono in me e mi sostengono, ma torneremo più decisi tra due settimane all’Artic Rally e speriamo di far bene il resto del campionato”.

Un campionato che proseguirà, sempre su ghiaccio, il 30 gennaio e primo febbraio col 60º Artic Lapland Rally di Rovaniemi e il 7-8 marzo all’Sm Savonlinna Ralli, poi il 23-24 maggio sarà la volta dell’Sm Länsirannikon Ralli di Turku e l’11-12 luglio dell’Sm Ralli di Kouvola. Il 15-16 agosto si disputerà il sesto round, all’Sm Ralli Lahti e, infine, il 26-27 settembre si chiuderà la stagione all’Sm Seinäjoki Ralli.

Bitti all’Italiano Junior. Intanto, un altro promettente pilota sardo è stato scelto da Aci Team Italia. Giuseppe Bitti, diciottenne di Macomer, disputerà il Campionato Italiano Assoluto Rally Junior come portacolori della nazionale e lo farà col fidato Giuseppe Pirisinu alle note. Col navigatore gallurese, fiduciario e delegato regionale Aci Sport, Bitti ha già disputato diverse manifestazioni dell’Italiano Rally Terra 2024, tra cui Rally dei Nuraghi e del Vermentino su una Rally3. L’equipaggio sardo, nel 2023, era salito anche sul podio berchiddese del Cross Country Vermentino Terre di Gallura 2023, round dell’Italiano Cross Country Ssv.

