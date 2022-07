Secondo impegno continentale per il giovane pilota Valentino Ledda, che dopo la vittoria centrata a Matschenberg (Germania) all’esordio nel Campionato Europeo Fia Autocross, tra domani e domenica sarà impegnato nei Paesi Bassi, a Toldijk. Il talentuoso driver di Burgos corre con i colori dell’Aci Team Italia e della Scuola Federale Aci e il kartcross della LifeLive, scuderia del pilota di rally Thierry Neuville.

Rally. Nel frattempo, due equipaggi rappresenteranno la Sardegna alla 57ª Coppa Città di Lucca, che si corre tra oggi e domani in Toscana, vanta 115 iscritti ed è valido come 5ª prova della Coppa Rally di Zona 6.

Dalle 16 alle 20 di oggi si correrà lo shakedown di Mutigliano, domani, invece, i doppi passaggi sulle speciali “Pizzorne”, “Boveglio” e “Bagni di Lucca”, per un totale di 65 km cronometrati.

Occhi puntati sull’equipaggio della Porto Cervo Racing Paolo Moricci-Paolo Garavaldi, in gara su Renault Clio Rally4, e sul pilota osilese Giuseppe Mannu e il navigatore Massimiliano Frau, al via sulla Renault Clio R3 preparata da Tomauto Sport.

“Quella di Lucca per me sarà una gara molto importante, sarà il rientro nei rally, dai quali manchiamo dall’ottobre scorso. Di fatto ci sarà utile soprattutto per macinare chilometri sulla macchina e riprendere confidenza con tutti gli automatismi della specialità in vista delle gare in programma in Sardegna, in particolare il Terra Sarda e il Golfo dell’Asinara”, ha spiegato il pilota portacolori del Magliona Motorsport.

“Nei giorni scorsi abbiamo effettuato dei test, risolto i problemi al motore e fatto delle prove di pneumatici. Siamo moderatamente soddisfatti, speriamo di poterci confermare nello shakedown e in gara”, ha sottolineato il navigatore Paolo Garavaldi.

