Doveva essere un test per valutare la propria condizione, un allenamento in compagnia in vista dei prossimi appuntamenti. Ma Raimonda Nieddu con il passare dei chilometri va sempre più forte e così non ha lasciato spazio a repliche nella ‘’Mezza Maratona del Giudicato’’ in cui si è imposta domenica scorsa a Oristano. La portacolori del G.S. Lammari è arrivata in solitaria in via Duomo concludendo la sua fatica in 1h19’25’’, un ottimo tempo corso alla sua prima mezza della stagione.

Nieddu è reduce da un periodo di carico, fatto di chilometri giornalieri tra Maracalagonis e il lungomare Poetto suoi teatri abituali di allenamento. Corre subito decisa, il ritmo è poco sopra i 3’40’’ leggermente più veloce di quello che si era prefissata con il suo tecnico Ferdinando Vicari. La temperatura agevola gli atleti, procede con un passo regolare sotto i 3’50’’ ascoltando le sue sensazioni e terminando in spinta la prova. Una prova che la vede vittoriosa in uno degli appuntamenti più amati dai fondisti isolani.

Quali gli obiettivi per la fine del 2022? “Stiamo allungando le distanze’’, racconta, “per avvicinarci gradualmente alla maratona. I 42 km vanno preparati con molta attenzione. Probabilmente faremo una prima uscita sulla distanza a fine stagione per valutare le prime impressioni, poi ci concentreremo su un’altra maratona per il 2023 preparata nel dettaglio’’. Preparazione che procede giornalmente con meticolosità. “Allenarsi con questo clima non è facile’’, conclude, “le temperature non hanno aiutato. Ora, finalmente, grazie a un po’ di fresco sarà possibile correre con meno fatica e più a lungo, il che sarà fondamentale per mettere su chilometri in vista della maratona’’.

© Riproduzione riservata