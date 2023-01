La sosta è finita e la Raimond Sassari si prepara al primo impegno del 2023, valevole per la 16ª giornata della A Gold di pallamano. I turritani scenderanno in campo al PalaSantoru alle 18.30 di domani per misurarsi col Secchia Rubiera. Gli ospiti sono tredicesimi con 9 punti e 9 sconfitte, i sassaresi sono settimi, con 17 punti e tanta voglia di risalire la classifica per tornare in zona playoff, viste le dichiarate ambizioni tricolori. Per questo, dopo le dimissioni di coach Passino, a Sassari è arrivato lo spagnolo Zupo Equisoain, esperto e vincente coach spagnolo che ha debuttato sulla panchina rossoblù a Chieti in Supercoppa e domani farà l'esordio tra le mura amiche.

Coppa Italia. Intanto sono sono stati resi noti gli accoppiamenti della Final8 di Coppa Italia, in programma a Rimini dal 2 al 5 febbraio. Ai quarti, la Raimond incontrerà il Conversano, vice capolista con lo scudetto cucito sul petto e fresca vincitrice della Supercoppa proprio contro i sassaresi. La squadra che passerà il turno, affronterà la vincente di Fasano-Bolzano.

Un po’ di Sardegna anche nella finale femminile. Nell’Erice, che affronterà la Casalgrande, in campo l’ex capitana dell’Hac Nuoro, Silvia Basolu. Con le maglie della Pontinia, che si misurerà col Padova, le nuoresi Luisella Podda e Martina Sitzia.

A2 maschile. Rinviato alle 19 dell’8 febbraio, l’incontro della terza giornata di ritorno del girone B tra la capolista Cingoli, al momento in testa a punteggio pieno con 28 punti, e la Verdeazzurro Sassari, sesta, in zona playoff, a quota 17 punti con otto vittorie, un pareggio e sei sconfitte.

