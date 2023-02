La Coppa Italia alzata a Chieti un anno fa è solo un lontano ricordo per una sbiadita Raimond Sassari che, alla Final8 di Rimini, è stata eliminata ai quarti dal Conversano, ormai a tutti gli effetti vero incubo dei rossoblù.

Il weekend di Coppa dei turritani è durato lo spazio di una sera. I pugliesi, che li avevano già battuti in Supercoppa e in A Gold, oggi sono stati in vantaggio per tutta la gara, vinta 32-28 (17-12 p.t.) dopo aver toccato anche il +10 a inizio ripresa (23-13) grazie a un netto parziale di 6-1, seguito da un timeout di coach Zupo che ha scosso la Raimond è avviato un tentativo di rimonta che non si è concretizzata. Ancora una volta, la squadra sassarese ha mostrato evidenti limiti al cospetto di avversarie attrezzate con cui, sulla carta, dovrebbe invece giocare alla pari. La Coppa Italia non ha nascosto i limiti già mostrati in A Gold da un roster costruito per ambire allo scudetto ma che ora naviga al sesto posto e a -6 dalla zona playoff.

Conversano-Raimond Sassari 32-28 (17-12)

Conversano: Di Caro, Arakaki 4, Sciorsci, Pauloni 1, De Giorgio, Brantsch, Di Giadomenico, Nelson 10, Souid 3, Possamai 2, Alfarano, Marrochi 3, Iachemet 3, Wrobel 4, Lupo 2. Allenatore Alessandro Tarafino.

Raimond Sassari: Spanu, Aldini, Nardin 3, Mura, Querin 1, De Oliveira 2, Bronzo 6, Delogu, Halilkovic 2, Bomboi, Sampaolo, Grbavac 1, Hamouda 10, Brzic 3. Allenatore Francisco Javier Equisoain Azanza.

