Finito il periodo dedicato ai recuperi, dal prossimo weekend il Girone G di Serie D riparte con quattro sarde che cercano una non certo facile salvezza. Ultimi 360' di stagione regolare, poi i playout che non è sicuro si disputino: questo perché il distacco non può essere superiore a sette punti (fra sestultima e terzultima, così come fra quintultima e quartultima). Al momento Cassino e Atletico Uri, appaiate a quota 31, li giocherebbero in casa, rispettivamente contro Lanusei (24, al limite del distacco) e Formia (26). Sarebbero invece retrocesse direttamente Carbonia e Latte Dolce, ultime a 23 punti, con quindi il rischio di un poker di sarde che scivolerebbero in Eccellenza. Ma c'è ancora tempo per sistemare la questione.

Rientro in campo. Nella prossima giornata (la quartultima) si giocheranno Atletico Uri-Cynthialbalonga, il derby Carbonia-Muravera, Lanusei-Real Monterotondo Scalo e Latte Dolce Cassino. Gli ultimi due sono scontri diretti: gli avversari degli ogliastrini sono la prima delle salve, a quota 35, e possono essere ricacciati nella lotta per non retrocedere. Poi un turno infrasettimanale mercoledì 11 (dove spicca il derby di Sassari), quindi chiusura il 15 e 22 maggio e a seguire gli eventuali playout.

In difficoltà. Nel grigiore generale che ha colpito nel periodo decisivo della stagione le sarde in corsa per la salvezza l'Atletico Uri, che pure è l'isolana meglio piazzata, è quella che sta peggio a livello di risultati. Non vince dal 12 marzo, 1-0 nello scontro diretto col Latte Dolce, poi cinque sconfitte di fila e un pareggio mercoledì scorso col Lanusei. I biancorossoverdi pagano anche il rendimento esterno, il peggiore del girone: appena sei punti, e avranno ancora due trasferte (Cynthialbalonga e all'ultima lo scontro diretto col Cassino). Il Carbonia ha ridimensionato l'ottimo mese di marzo con un aprile senza vittorie, ma sta dando segnali di ripresa, il Latte Dolce ha fatto un colpaccio battendo la capolista Giugliano e l'esperienza in panchina di Mauro Giorico sta cominciando a portare risultati.

