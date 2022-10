La sconfitta casalinga per 2-1 a opera del Genoa ha confermato le difficoltà della squadra sassarese a reggere il passo delle migliori della serie B femminile. Con 4 punti dopo quattro giornate, la Torres è nel gruppone che racchiude contemporaneamente nona e tredicesima formazione.

Il tecnico rossoblù Mauro Ardizzone ha commentato così la sconfitta col Genoa: “Il gioco c'è stato, mancano però i dettagli sia tecnici, sia in termini di determinazione, specialmente di cattiveria sotto porta. Su qesti aspetti dobbiamo lavorare ancora molto”.

La Torres è attesa ora dalla trasferta della pariclassifica Tavagnacco, che curiosamente dopo avere iniziato il campionato vincendo 3-1 a Genova ha incassato due sconfitte (Lazio e Cittadella) e poi ha pareggiato col Chievo.

Per la squadra sassarese è una gara anzitutto da non perdere per evitare di venire risucchiata dalla zona retrocessione. Occorre conquistare l'intera posta in palio, anche perché poi le due gare successive saranno contro le capoliste Napoli e Lazio.

© Riproduzione riservata