Uscito con l’onore delle armi al secondo turno della Champions League, il Quattro Mori continua l’avventura europea con i quarti di finale della Europe Cup femminile di tennistavolo. La formazione cagliaritana vi accede come terza del girone della Champions, eliminata da due delle più forti squadre europee, le spagnole dell’Ucam Cartagena e le tedesche del TTC Berlin (peraltro battute proprio a casa loro).

I quarti della Europe Cup propongono una doppia sfida tutta italiana, tra Quattro Mori Cagliari e Sud Tirol Bolzano. Stasera alle 19 garauno a Bolzano, domenica mattina alle 11 si replica al Palatennistavolo. È in palio la semifinale, traguardo già raggiunto nella scorsa edizione.

Il coach Stefano Curcio si affida al collaudato trio formato dalle rumene Andreea Dragoman (94 nel mondo) e Tania Plaian (257), e la nigeriana Offiong Edem (122). Il Sud Tirol comanda la serie A1 femminile italiana insieme al Castelgoffredo. La rosa è composta dall’ucraina Margaryta Pesotska, 31 anni e 37 nel mondo, dall’esperta ungherese Szandra Pergel, 34 anni e 274, e dall’attuale numero uno italiana, l’azzurra Debora Vivarelli (29 anni e 134 nel mondo). Completa le forze in campo l’italo cinese Le Thi Hong Loan, numero 11 d’Italia.

Quattro Mori e Sud Tirol si sono già incontrate in campionato, a Bolzano, il match terminò in parità, 3-3. In quella circostanza mancava Pesotska da una parte, mentre le cagliaritane, con Rossana Ferciug infortunata, cedettero due punti senza giocare.

E’ una sfida aperta. Se il Quattro Mori strizza l’occhio al passaggio del turno, è vero che non può concedersi distrazioni. Nel ranking europeo occupa la ventesima posizione, e un posto in semifinale potrebbe significare un balzo in avanti e l'avvicinamento ad un nuovo pass per la Champions della prossima stagione.

© Riproduzione riservata