Il Quattro Mori e l’avventura nella Champions League, come un anno fa, si decide stasera in Polonia, nel match di ritorno dei quarti di finale contro la squadra più forte d’Europa, il Siarkopol Tarnobrzeg. Allora la sfida si decise al “golden set”, ovvero i set supplementari dopo una vittoria per parte con lo stesso punteggio, 3-2. Stavolta si parte dallo stesso punteggio ma in favore del Siarkopol, frutto della vittoria al Palastennistavolo. A Tarnobrzeg non ci saranno la cinese Hu Limei e la russa Elizabeth Abraamian, quest’ultima protagonista nel match di andata quando vinse due partite. Con il coach Stefano Curcio sono partite Tania Plaian, Miriam Carnovale e Arianna Barani. La squadra polacca potrebbe schierare la numero 8 del mondo, la giapponese Satsuki Odo, ma il resto del team non scherza, con Elizabeta Samara, numero 14 nel ranking mondiale, Natalia Bajor (58), e Fu Yu (62).

Serie A1 maschile

Si gioca la terza giornata di ritorno. La Marcozzi nuovamente in posta dopo la vittoria in Coppa Italia e il ritorno di Carlo Rossi reduce dal WTT Feeder in Qatar. Stasera gioca a Prato contro l’ultima in classifica, con l’obiettivo di tenere saldo il secondo posto. La capolista Carrara gioca domani e ospita il Norbello, mentre il TT Sassari, terzo, gioca a Servigliano.

Serie A2 maschile

Con Mongiusti infortunato e a mezzo servizio il Santa Tecla Nulvi difende il primato del girone A. Domani gioca a Reggio Emilia contro la squadra che insegue a un punto. Nel girone B il Muravera viaggia verso la promozione in A1, domenica mattina ospita il Pescara, mentre le inseguitrici Marcozzi “B” e Torre del Greco, distanti sei punti, si affrontano nello scontro diretto in Campania.

Serie A2 femminile

Domenica è in programma il quarto concentramento. Norbello Blu e Quattro Mori, nel girone B, giocano a Cormano nel milanese. Le due formazioni del Muravera, una delle quali è capolista del girone C, sono impegnate a Chiavari. Jesi ospita le partite del girone D con Norbello Giallo e TT Sassari.

© Riproduzione riservata