Stop nei quarti per Barbara Dessolis, impegnata nel Miva Open di Valenza, in provincia di Alessandria, che ha visto 77 atleti darsi battaglia sui campi del Nuovo Tennis Paradiso.

Amara sconfitta. La portacolori del Tc Cagliari (2.3), accreditata della quarta testa di serie, è stata eliminata nei quarti di finale dalla pariclassifica toscana Jessica Bertoldo, numero 5 del seeding, che l'ha spuntata in rimonta 0-6, 6-4, 6-3. Dessolis aveva esordito nel turno precedente, regolando 6-0, 6-2 la 2.6 piemontese Elisa Viganò.

Proprio quest'ultima aveva stoppato con un doppio 6-3 nei sedicesimi di finale un'altra tennista sarda, Elisa Patta (2.6, Torres Tennis). La torresina aveva esordito nella terza sezione del tabellone, superando 7-6, 3-0 la 2.7 lombarda Valeria Pezzoli, per poi completare un'altra rimonta con ritiro nel tabellone finale: 1-6, 6-3, 5-2 sulla 2.4 lombarda Aurora Urso.

Esce di scena anche la Ogno. In Piemonte c'era anche Anastasia Ogno (3.2, Tc Alghero), che ha superato la “sezione 2” mettendo in fila la 3.3 piemontese Anna Principato 6-3, 6-2 e Sophia Corradi la 3.1 emiliana 0-6, 7-5, 6-4, per poi centrare un altro positivo battendo 6-3, 6-2 la 2.8 lombarda Angel Sofia Parisi, prima di cedere 6-2, 6-1 alla 2-6 marchigiana Ilaria Sposetti.

