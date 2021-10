Ha occupato in carriera tante panchine. Ha allenato anche il Selargius, anche se per poco tempo. Gianfranco Pau oggi ha 74 anni e fa l’imprenditore edile: i suoi momenti magici li ha trascorsi soprattutto a Isili e a Sinnai. Con lui, i due paesi hanno conosciuto momenti magici con presidenti come Dessì e Cosimo Perra. Tempi lontanissimi. Oggi del calcio e degli anni d’oro, a Isili e a Sinnai, non è rimasto molto: le squadre vivacchiano tra la Terza e la Seconda categoria. A Sinnai si cerca di recuperare anche i settori giovanili, che un tempo fecero la storia. Una squadra giovanile del Sinnai ha giocato anche a livello nazionale al torneo di Foligno negli anni Sessanta, con allenatore Antonio Cappai (scomparso anni fa), detto Herrera. Poi, con Gianfranco Pau le trasferte degli Allievi (anni Novanta) anche nella lontana Kaliningrad, enclave della Russia. Tempi indimenticabili, impreziositi anche da una straordinaria amichevole del Sinnai prima squadra col Bayer Monaco di Trapattoni , Rizzitelli e Mattheus. Tempi in cui a Sinnai si allenavano le squadre di A e B che la domenica successiva dovevano giocare col Cagliari. O quando il Sinnai giocò un amichevole contro il Cagliari di Gregorio Perez, uruguaiano allievo di Tabarez. Tempi lontani anni luce. Sogni forse irripetibili.

I tecnici. Quelle dell'Isili e del Sinnai sono state le panchine più prestigiose su cui si è accomodato Pau, tra Eccellenza e Serie D. Ma non è stato l’unico, almeno a Sinnai: indimenticabili le stagioni con i tecnici Toto Maglione, protagonista di annate e promozioni straordinarie, Mario Orrù, che lanciò diversi giovani, Mario Mirtillo, Rino Varsi e dirigenti come il presidente Cosimo Perra, come Mariano Pinna, Pasquale Deiana, Salvatore Cinus, Salvatore Atzeri, Vittorio Monni, Salvatore, Andrea Delpin, Mariano Giglio, Peppino Argiolas, Salvatore Puddu e tanti altri dirigenti che hanno dato tantissimo alla causa del Sinnai. In Promozione il Sinnai ha avuto una presidente donna: l'imprenditrice Anna Maria Cannas. Ora in paese c'è la Pineta, che gioca in Seconda categoria: il Sinnai calcio con presidente Olla punta da anni sui giovani.

L’impresa. Il capolavoro Gianfranco Pau – che, oltre a fare l'allenatore, è stato per anni presidente – lo ha fatto, giovanissimo tecnico, a inizio anni Ottanta, portando l'Isili in Serie D. Le avversarie di allora? Torres, Calangianus, Rufina, Foligno, Angelana, Viterbese, Velletri, Terracina, Iglesias, Carbonia, Orbetello. I giocatori, Salvatore Porcu, Bibo Meli, Antonio Porcu, Luciano Serra, Roberto Lai, Giovanni Dessì, Pinuccetto Incani, Roberto Porru, Francesco Boi, Antonio Trudu, Gigi Catzula, Bruno Canetto, Giorgio Simbola. Un'esperienza indimenticabile per il Sarcidano intero. Tempi lontani anni luce, con l'Isili poi tornato rapidamente indietro e con Pau che ha poi fatto un salto al Sinnai dove per diversi anni è stato allenatore ma anche uno dei patron. "Sono stati anni incredibili - ricorda Pau - a Isili fu un miracolo fortemente voluto dal nostro presidente Giovanni Dessì e da alcuni suoi collaboratori. Ricordo quei giocatori, davvero straordinari. Trudu dopo Isili giocò anche con la Torres e la Ternana. Un vero miracolo calcistico. Di Isili e di quella grandissima squadra conservo bellissimi ricordi". A Sinnai altre stagioni da incorniciare tra la Serie D, l'Eccellenza, la Coppa Italia nazionale. Da ricordare le trasferte cui campi della Frattese e Sestrese. "Altri anni bellissimi - ricorda Pau -: ci siamo tolti grandi soddisfazioni, giocando e primeggiando contro grandissime squadre come Tempio, Olbia, Calangianus, Tharros e Iglesias. Era un calcio che sapeva regalare soddisfazion,i ma per il quale ho anche fatto tanti sacrifici e non solo tecnici. Ricordo i presidenti che mi avevano affiancato in questa avventura a Sinnai. È da anni che non alleno. Il calcio di oggi è diverso, non lo seguo molto dal vivo. Per me è stato una grande passione".

© Riproduzione riservata