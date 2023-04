Terzultima giornata di Eccellenza in programma domani alle 16. Si avvicina al termine il massimo campionato regionale sardo e i giochi per il primo posto e per la salvezza sono ancora apertissimi. Continua la sfida a distanza tra Latte Dolce e Budoni per la Serie D.

I sassaresi fanno visita a un Iglesias in gran salute. Trasferta impegnativa anche per il Budoni, atteso al “Lixus” dal Lanusei. Gli ogliastrini, quintultimi, sono in piena zona playout e lotteranno col coltello tra i denti. Il Monastir, che ha un punto in meno rispetto al Lanusei, riceve il Calangianus. La Nuorese, che condivide la penultima posizione col Sant’Elena, gioca a Villacidro con la Villacidrese. La posta in palio tra le due nobili del calcio isolano scotta per i barbarcini che sperano nell’impresa. A Cagliari, nel campo di Mulinu Becciu, il Sant’Elena di Marco Piras riceve il fanalino di coda Arbus.

I minerari hanno tre punti in meno rispetto ai quartesi e alla Nuorese. Incontro chiaramente delicatissimo per entrambe le compagini. Il Li Punti, che oggi sarebbe salvo (ha un punto di vantaggio sul Lanusei), affronta a Sassari l’Ossese.

Infine il San Teodoro ospita il Carbonia, la Tharros deve vedersela col Taloro. Posticipata alla 16.30 Ghilarza (terza forza)-Bosa. Riposa la Ferrini Cagliari.

